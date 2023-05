Maltempo, volontario: "Io sulla sedia a rotelle per spalare fango, vorrei tornare"

(dall’inviata Silvia Mancinelli) - “Non avrei mai pensato che quella mia foto girata sui social sarebbe diventata virale. Ero andato nel modo più anonimo possibile, nemmeno i miei genitori sapevano che sarei partito ed effettivamente l’ho deciso in poche ore, il sabato sera, e la domenica mattina ero a Forlì. Come si dice a Roma ‘Me c’è so’ buttato co’ tutte le scarpe’”. A parlare all’Adnkronos è Simone Baldini, 42 anno originario di Fiano Romano ma residente a San Marino. La foto di lui sulla sedia a rotelle sporca di fango, mentre spala insieme a tanti altri volontari per liberare le strade alluvionate di Forlì ha fatto il giro del web.

Preso ad esempio, mitizzato per il suo coraggio e la sua generosità, dice: “Non volevo certo mettermi in mostra, quando vedevo le telecamere mi giravo dall’altra parte. Ma non per niente, semplicemente mi sembrava una mancanza di rispetto verso quanti in quelle ore avevano perso tutto. Ma se la mia storia riuscisse anche solo a dare un po’ di coraggio e uno stimolo positivo a quella gente sul campo, mi farebbe davvero felice”. Costretto sulla sedia a rotelle dal 2010 per un virus al midollo che lo ha colpito alla vertebra dorsale 10, oggi lavora in una azienda di Pesaro che si occupa di servizi, precisamente di manutenzione ordinaria e straordinaria di punti vendita.

Ma cosa lo ha spinto a partire da San Marino, dove vive, per andare a Forlì a spalare come volontario? “Ho visto la tragedia e non c’ho pensato due volte - dice - Oltretutto la mia condizione non c’entra, nel momento del bisogno siamo tutti uguali. E poi sono cresciuto con papà che è vigile del fuoco, che ha fatto tutte le calamità naturali dall’Irpinia, veniva a casa e raccontava le tragedie di chi ha perso tutto. Per me è stato naturale partire per Forlì e andare ad aiutare, quando ho avuto bisogno io in tanti mi hanno aiutato”. La fatica, spiega “non mi ha impedito di fare quello che volevo. Qualche movimento alle gambe ancora lo ho e poi ho fatto sempre sport. Se tornerò? La voglia c’è. Il lavoro li è ancora tanto, e vorrei organizzarmi per questo fine settimana qualsiasi cosa serva”.