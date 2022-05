Manageritalia, l’Osservatorio del terziario al Festival dell’economia di Torino

'Terziario, produttività e merito': questo il titolo dell’evento ospitato dal Festival internazionale dell’economia di Torino, giovedì 2 giugno, alle 15.30, presso l’aula magna del Politecnico di Torino.

La presentazione del Rapporto sulla produttività del terziario di mercato 'Crescita del terziario e produttività, un confronto europeo', sviluppato dall’Osservatorio terziario di Manageritalia in stretta collaborazione con la direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, darà il via a un dialogo sul tema con: Carlo Alberto Carnevale Maffè, associate professor of practice di strategy and entrepreneurship Sda Bocconi School of management, Andrea Cerrato, phd candidate economics and labour economics University of California Berkeley, Gregorio De Felice, chief economist Intesa Sanpaolo, Mario Mantovani, presidente Manageritalia.