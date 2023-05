Manara firma l'adattamento a fumetti di 'Il nome della rosa' di Eco

Il primo volume sarà in libreria il 2 maggio per Oblomov Edizioni

Sarà firmato da Milo Manara, maestro del fumetto classico contemporaneo, l'adattamento a fumetti di "Il nome della rosa", capolavoro e best seller mondiale di Umberto Eco. A pubblicarlo Oblomov Edizioni, marchio che fa parte del gruppo della Nave di Teseo guidato da Elisabetta Sgarbi: il primo volume uscirà il 2 maggio (pagine 72, 20 euro) , mentre il secondo ed ultimo è atteso per il prossimo autunno. Si tratta di un evento editoriale in via di pubblicazione in tutto il mondo: sono già almeno una decina i mercati che vedranno l'edizione locale del romanzo di Eco nella interpretazione di Manara.

Si tratta di un libro unico che mette su carta tre distinti stili grafici che si intersecano inseguendo la perfezione visiva. Ciascuno racconta un aspetto del libro di Eco: le sculture, i rilievi dei portali e i marginalia meravigliosi e surreali che corredano i libri miniati della biblioteca; il romanzo di formazione di Adso, con la scoperta della sensualità e della Donna; la vicenda storica dei Dolciniani, i cui temi della povertà degli ultimi, la non omologazione, la diversità perseguitata e il dissenso sono cruciali anche oggigiorno.

"Il nome della rosa" di Manara trova, quindi, spazio nell'operazione "matrioska" letteraria del libro di Eco, che è anche un libro sui libri che contengono altri libri e aprono ad altri mondi.