Manchester City e Midea lanciano i #WorldClassAwards 2022/2023 con le leggende Paul Dickov e Shaun Wright-Phillips

MANCHESTER, Inghilterra, 9 giugno 2023/PRNewswire/ -- Sulla scia del trionfo del Manchester City, che si è aggiudicato il terzo titolo consecutivo nella Premier League inglese e si è appena laureato campione della FA Cup, Midea, partner ufficiale del club per gli elettrodomestici, ha annunciato il lancio dei #WorldClassAwards di questa stagione.

Inoltre, per il terzo anno consecutivo, i fan di tutto il mondo saranno invitati a votare il loro giocatore preferito del Manchester City di questa stagione in nove diverse categorie. Sulla base dell'ampio portafoglio di prodotti, Midea ha selezionato 9 categorie principali che sponsorizzano rispettivamente un premio per:

"Il più abile nei passaggi" ("Coolest Distributor"), sponsorizzato dai condizionatori d'aria Midea

"Il tackler più pulito" ("Cleanest Tackler"), sponsorizzato dalle lavatrici Midea

"L'apertura più fresca" ("Freshest Opener"), sponsorizzato dai frigoriferi Midea.

"Dominatore dell'aria" ("Air-Dominator"), sponsorizzato dalle friggitrici ad aria Midea

"Maestro del corner" ("Corner Master"), sponsorizzato dagli aspirapolvere Midea

"L'azione più calda" ("Hottest Recipe"), sponsorizzato dai forni a microonde Midea

"La conclusione più brillante" ("Brilliant Finisher"), sponsorizzato dalle lavastoviglie Midea

"Prestazioni ad alta pressione", sponsorizzate dalle pentole a pressione Midea

"Gestione intelligente del team", sponsorizzata da Midea Smart Home App

Oltre alla possibilità di vincere uno degli oltre 111 straordinari premi in palio, come un fantastico viaggio VIP per assistere a una partita casalinga della prossima stagione, 10 maglie 2022/2023 autografate dai giocatori o una delle 100 maglie della prossima stagione 2023/2024, le leggende del Manchester City Paul Dickov e Shaun Wright-Phillips invitano i tifosi nella loro casa nella "Legends Lane", proprio dietro lo stadio di Manchester.

Come negli anni precedenti, Shaun è impaziente di scoprire chi sono i nominati in ogni categoria, prima che i fan possano riassumere i momenti più belli della stagione di successo del Manchester City e votare per vincere.

Nove diverse categorie, nove premi diversi, nove voti hanno nove volte più possibilità di vincere. Le votazioni si chiudono il 2 giugno 2023 alle 23:59 CT.

Il "Maestro dell'angolo"

Tra le categorie dei #WorldClassAwards, quest'anno l'aspirapolvere robotico Midea M9 brilla come "Corner Master". Il pulitore multifunzione, sia di aspirapolvere che di lavapavimenti, rappresenta un'innovazione nell'ambito della cura domestica "imposta e dimentica". Dotato di moderne funzioni di pulizia robotica, l'M9 consente una pulizia efficiente, indipendentemente dalla disposizione della casa o dai cambiamenti di superficie.

Midea M9 è ora disponibile in Francia e in Spagna e offre un' eccezionale proposta con un incredibile sconto del 53%, al prezzo di 344,45 €. Inoltre, dal 12 al 18 giugno, Midea M9 può essere acquistato in esclusiva su Aliexpress a un prezzo significativamente basso di soli 289,99 €.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2095399/image_5016365_36402759.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2095400/image_5016365_36403150.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/manchester-city-e-midea-lanciano-i-worldclassawards-20222023-con-le-leggende-paul-dickov-e-shaun-wright-phillips-301847201.html