Mancini: "Italia andrà ai Mondiali e magari li vincerà"

"Ai Mondiali andremo a marzo e magari li vinceremo anche". L'Italia fallisce la qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022. Il ct azzurro Roberto Mancini è convinto che la Nazionale centrerà l'obiettivo nei playoff di marzo. "Un peccato perché questo girone andava chiuso prima di questa partita", dice Mancini a Raisport dopo il deludente 0-0 a Belfast contro l'Irlanda del Nord. "Dobbiamo solo ritrovare quello che ci ha contraddistinto fino ad oggi: se uno pensa che abbiamo sbagliato due rigori nelle sfide decisive vuol dire che il gruppo era stato tenuto in controllo ma se le occasioni non le sfrutti è chiaro che puoi andare incontro a difficoltà. Massima concentrazione fino a marzo e recuperiamo le forze", dice Mancini.

"Abbiamo queste partite a marzo, ci prepareremo bene e andremo ai Mondiali da lì. Questo è un momento così, facciamo fatica a far gol nonostante abbiamo il gioco in mano. Abbiamo avuto occasioni nel primo tempo, queste sono partite che devi sbloccare subito per giocare tranquillo. Loro stavano tutti dietro, noi difficoltà in questo contesto ce le abbiamo", aggiunge,