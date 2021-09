Mandalika Grand Prix Association: quello di Mandalika potrebbe diventare il circuito preferito nel mondo delle corse

JAKARTA, Indonesia, 6 settembre 2021 /PRNewswire/ -- il circuito di Mandalika a Lombok, nel Nusa Tenggara occidentale, che dovrebbe essere completato entro il 2022, potrebbe diventare il nuovo favorito nel mondo delle corse internazionali, ha affermato un esperto. "Una volta terminato, questo circuito sarà meraviglioso e la pista è estremamente fluida. Questo circuito veloce diventerà il nuovo preferito nel mondo delle corse internazionali" ha dichiarato giovedì scorso (22 luglio 2021) l'appassionato di sport motoristici Arief Kurniawan.

L'ente che ha sviluppato il circuito di Mandalika, l'Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), mira a completare il circuito di 4,3 km con 17 curve per soddisfare le specifiche e superare il test di omologazione della Federazione motociclistica internazionale (FIM).

La Mandalika Grand Prix Association, soggetto promotore e operatore del circuito, ha comunicato che a metà luglio di quest'anno i lavori di costruzione sul circuito erano stati completati all'81,42%. Inoltre, i lavori sulla fuga in ghiaia, in erba, sul tunnel Nord e sulla parete di contenimento, sulla strada di servizio esterna e interna e sull'installazione di barriere in cemento risultavano completati per oltre il 95%.

Parlando dello stato di avanzamento dei lavori, Kurniawan ha osservato che il circuito non ha potuto soddisfare i requisiti FIM poiché il paddock non era stato costruito. "Ma anche senza l'omologazione, il circuito di Mandalika è stato scelto dalla World Superbike (WSBK) per ospitare il campionato il 14 novembre di quest'anno, mentre il piano di ospitare il MotoGP è stato rinviato a marzo del prossimo anno".

I lavori sull'asfalto e sulla corsia del circuito dovrebbero concludersi entro la fine di luglio 2021, prima che i rappresentanti FIM effettuino l'ispezione per l'omologazione, almeno tre mesi prima dell'evento, allo scopo di determinare l'idoneità del circuito come sede per il campionato del mondo, ha dichiarato.

Per soddisfare i requisiti FIM, è necessario completare asfalto, vie di fuga, pitstop, paddock, centro medico ed eliporto oltre a garantire la presenza di un ospedale nell'area circostante. Una volta completato, Mandalika sarà paragonabile a circuiti come Sepang (Malaysia) e Chang (Thailandia), già noti come piste di MotoGP, ha dichiarato Kurniawan.

"Il circuito di Mandalika ha un vantaggio unico: si trova nella cosiddetta Special Economic Zone (KEK Mandalika), circondata da splendide spiagge e dall'Oceano Indiano. Lavoreremo inoltre per rendere il circuito più accessibile nei prossimi quattro anni" ha sottolineato.

Nell'area del paddock del circuito sono stati messi a disposizione quaranta garage e la tribuna principale è stata predisposta per ospitare 50 mila spettatori, mentre la tribuna in piedi accoglierà 138 mila persone, secondo Kurniawan. Il circuito ospiterà anche suite per 7.700 persone.

Il paddock, la tribuna principale, la tribuna in piedi e le suite potranno essere smantellati e il circuito potrà funzionare come una normale strada in assenza di gare programmate, ha spiegato Kurniawan. Circondato da colline panoramiche e dalle spiagge dell'isola di Lombok meridionale, il circuito di Mandalika sarebbe l'unico circuito su strada a far parte dell'agenda MotoGP.