Mandato a Fico, Di Maio: "Prevalga responsabilità da parte di tutti"

(Adnkronos)

"Buon lavoro al presidente della Camera Roberto Fico. Sarà punto di riferimento per favorire il dialogo in questa fase delicatissima e arrivare alla formazione di un nuovo Governo". E' quanto scrive, in un messaggio postato su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi di Maio. "Ci auguriamo che prevalga il senso di responsabilità da parte di tutti", prosegue di Maio, che conclude: "Massimo e pieno sostegno a Giuseppe Conte".

M5S

"Lavoreremo al fianco del presidente Fico a cui è stato affidato un compito cruciale in questo frangente. Concentriamoci sui temi che ci accomunano e tagliamo fuori tutti i temi divisivi". Così in una nota il MoVimento 5 Stelle dopo l'assegnazione del mandato esplorativo al presidente della Camera.