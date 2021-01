Mandato a Fico, Salvini: "Ci riprovano per non mollare la poltrona"

(Adnkronos)

"Fico? Pur di non mollare la poltrona, ci riprovano. Altri giorni persi, l'Italia che lavora non ne può più. #vogliamovotare". Così sui suoi canali social Matteo Salvini, dopo che il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha dato il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico.

"Il centrodestra auspica che sia così offerta agli italiani la possibilità di dare vita in breve tempo ad un governo coeso con un programma comune condiviso dagli elettori e con una maggioranza forte per affrontare in tempi brevi i gravi problemi della nazione" aveva detto Salvini nel pomeriggio subito dopo la salita al Colle con il centrodestra per le consultazioni. "La crisi, causata dai litigi, dalla vanità e dagli interessi personali di chi stava al governo, necessita di una soluzione rapida e incisiva". "Abbiamo confermato" al capo dello Stato "la richiesta di scioglimento Camere e ricorse a elezioni, così sia offerto a italiani possibilità di dare vita a governo coeso e forte".