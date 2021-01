Le biografie del presidente Donald Trump e del suo vice Mike Pence sul sito del dipartimento di Stato sono state cambiate in modo da far figurare oggi come ultimo giorno del loro mandato, invece che fra nove giorni. Lo scrive il sito Buzzfeed, citando due diplomatici, secondo i quali si tratta molto probabilmente dell'opera di un dipendente del dipartimento.

Secondo le fonti, il segretario di Stato Mike Pompeo ha ordinato un'inchiesta interna per scoprire il responsabile. Tuttavia, notano i due diplomatici, l'inchiesta non sarà facile, dato che molte persone hanno accesso al sistema del sito ufficiale del dipartimento. Il sistema è chiuso ed è "praticamente impossibile" che la manipolazione sia opera di hacker esterni.