A margine dell’evento di presentazione della quinta edizione dello studio sull’evoluzione dei multipli di mercato e valutazioni delle IPO, con particolare riferimento a quelle effettuate nel corso del 2022, realizzato da Bper Banca in collaborazione con Value Track, Marco Mandelli, Responsabile corporate & investment banking di Bper Banca, ha espresso fiducia ed ottimismo per il 2023, sottolineando che, stando agli attuali dati macro-economici, ci si può aspettare una crescita moderata.