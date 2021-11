Maneskin fanno litigare Lapo e Cardi B: cosa è successo

"Svegliati e annusa il caffè, Cardi B. L'Italia non è spaghetti e vino, è molto, molto di più. L'Italia è bellezza, cultura, Leonardo, Ferrari, opera. Quindi, prima di presentare artisti italiani, impara e preparati. È così triste usare stereotipi per accogliere i Maneskin". Scontro al fulmicotone via social fra Lapo Elkann e Cardi B., la conduttrice degli American Music Awards, che l'altra sera ha ospitato i Maneskin presentandoli con un 'siparietto' che ha scatenato molte polemiche. Cardi B., seduta ad un tavolo con la tovaglia a quadri, accompagnata da un mandolino, ha introdotto la band davanti ad un piatto di spaghetti.

"Tu combatti contro il razzismo e gli stereotipi delle minoranze che è una cosa grande e meritevole di massimo rispetto -ha incalzato Lapo postando anche il video 'incriminato' della presentazione- Penso che alimentare gli stereotipi contro gli altri vada contro i valori che cerchi di condividere con i tuoi fan. Tutto qua. Tu e la tua famiglia siete i benvenuti in Italia, e mi piacerebbe ospitarvi nel Bel Paese. Molto cuore", ha concluso il manager.

Cardi B. ha prontamente replicato per le rime, salvo poi rimuovere il tweet: "Mi vuoi fare un'intera lezione su uno spettacolo di premi? Avrei dovuto forse portare una Ferrari sul palco? -ha ironizzato la rapper- Ho fatto delle battute anche sulla mia città natale. Le persone vogliono sentirsi indignate senza motivo, in nessun modo stavo cercando di essere offensiva".