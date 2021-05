Maneskin, i complimenti di Salvini: "Contro la droga, bravi"

"Bravi Maneskin". Matteo Salvini si congratula con la band italiana, che ha trionfato all'Eurovision 2021. I complimenti del leader della Lega non si limitano alla performance artistica ma riguardano anche la posizione che il gruppo ha assunto contro le droghe. "'Bisogna saper perdere...' Chi lo spiega ai francesi?!? P.s. Bravo Damiano e bravi Maneskin, le vostre parole contro le droghe siano di esempio a molti", scrive Salvini riferendosi al surreale 'caso cocaina' alimentato da alcuni media francesi. Nel corso della serata finale dell'Eurovision, Damiano David è stato ripreso da un operatore mentre era chinato con la faccia vicina ad un tavolino. Sui social, qualcuno ha ipotizzato che il cantante dei Maneskin stesse assumendo cocaina. La voce infondata è stata prontamente smentita: il frontman era alle prese con i vetri di un bicchiere rotto dal chitarrista Thomas Raggi. "Non uso droghe, non dite cose del genere", ha detto il cantante nella conferenza di chiusura della kermesse.