Maneskin incontrano Miley Cyrus, la foto diventa virale

E' diventata virale la foto dei Maneskin con Miley Cyrus, postata sui social. Dopo la vittoria a Sanremo, per la band romana è iniziato un periodo d'oro che li ha portati anche negli Stati Uniti. Vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021, scalando le classifiche, sono stati ospiti qualche giorno fa di Jimmy Fallon, annunciando tra l'altro che il 6 novembre apriranno il concerto dei Rolling Stone a Las Vegas.

Nel frattempo gli ex concorrenti di X Factor da New York sono volati a Los Angeles, dove hanno preso parte alla sfilata Gucci Love Parade, una vera e propria parata di celebs. Presenti tra gli altri anche Gwyneth Paltrow in completo vintage Gucci disegnato da Tom Ford nel 1996 a Diane Keaton fasciata in un cappotto della collezione Aria, fino a Dakota Johnson, Bilie Eilish, Anjelica Huston. Ed è proprio qui che i Maneskin hanno incontrato Miley Cyrus realizzando un loro sogno.