Maneskin, matrimonio a 4 per festeggiare l'uscita di 'Rush!'

Un nuovo album e un 'matrimonio a quattro' per chiarire che la band romana che ha conquistato il mondo, trionfando a Sanremo e poi all'Eurovision e girando live sui palchi di mezzo pianeta, è coesa più che mai. L'uscita di 'Rush!' dei Maneskin, disponibile in diversi formati in tutto il mondo il 20 gennaio, viene festeggiata dalla band a Roma con un evento-cerimonia, organizzato da Spotify Global, che il 19 gennaio li vedrà unirsi in matrimonio davanti ad un officiante d'eccezione: a quanto apprende l'Adnkronos, pare che a sposare la band sarà l'ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, grande amico dei quattro musicisti romani. La sede dell'evento, anche se i diretti interessati sono abbottonatissimi (tanto da non aver previsto alcun incontro con la stampa per l'uscita dell'album) dovrebbe essere Palazzo Brancaccio a Roma. Anche se dagli organizzatori non arriva alcuna conferma, era stata la stessa band qualche giorno fa a dare gli indizi che portavano al matrimonio, con il chitarrista Thomas Raggi che suonava una versione rock della marcia nuziale da una terrazza affacciata sui Fori Imperiali.