Manfredonia, maltrattamenti e abusi su pazienti Rsa: 4 arresti

Maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti di alcuni pazienti ricoverati nella Rsa di Manfredonia, nel foggiano. A scoprirli la Polizia di Stato di Foggia, che ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari per 4 operatori socio sanitari. Le indagini sono scattate dopo che al commissariato di Manfredonia è arrivata una lettera anonima che riferiva presunti episodi di maltrattamenti che alcuni operatori socio sanitari compivano sui pazienti della Rsa. All’interno della busta c'era anche una chiavetta Usb contenente un file audio video sul quale erano state registrate le urla di un’anziana donna.

Gli investigatori hanno installato all'interno della struttura alcune 'cimici' e telecamere nascoste e già dopo pochi giorni sono stati documentati numerosi e reiterati abusi, fisici e psicologici, da parte degli operatori a danno di pazienti in età avanzata con patologie altamente invalidanti. Per il gip, gli indagati hanno posto in essere condotte “prevaricatrici ed inutilmente punitive” ispirate “a mera volontà denigratoria ovvero da un irrazionale intento di ricondurre a contegni di autocontrollo e disciplina soggetti del tutto incapaci, a causa del loro stato fisico e mentale”. Uno degli indagati è gravemente indiziato anche di aver compiuto delle violenze sessuali nei confronti di due degenti.