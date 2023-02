Mango con Save the Children per promuovere istruzione in Bangladesh

Mango collabora con Save the Children, una delle principali Ong internazionali, per promuovere l'istruzione e lo sport tra i bambini e le donne del Bangladesh. Alexia Putellas, ambasciatrice di Mango e migliore calciatrice del mondo, nonché punto di riferimento nella lotta per le pari opportunità, è anche ambasciatrice del progetto Goals. Attraverso questa iniziativa, l'azienda mira a contribuire allo sviluppo sociale ed economico del Bangladesh, uno dei centri di produzione tessile del mondo, lavorando con il supporto di Save the Children per promuovere opportunità di apprendimento per due delle comunità locali vicine alle varie fabbriche con cui Mango lavora nelle aree di Dhaka e Savar.

"Mango è orgogliosa di collaborare con Save the Children e Alexia Putellas in questo progetto per avere un impatto reale sulle persone - afferma Toni Ruiz, ceo di Mango -. Il nostro obiettivo è lavorare per creare un impatto positivo, con particolare attenzione alle comunità locali, e crediamo fermamente nel potere di trasformazione dell'istruzione e dello sport". Il progetto Goals si concentra sulla promozione dell'accesso all'istruzione e allo sport attraverso la costruzione di quattro centri di istruzione per la prima infanzia e la promozione di attività ricreative e formative. Lo sport sarà spina dorsale e parte integrante del programma, per cui l’Ong svilupperà nei centri di istruzione attività all'aperto come calcio, cricket, un campionato di badminton per ragazze dai 10 ai 18 anni, una gara di scacchi e giochi locali.

L'iniziativa, a cui l'azienda devolverà un totale di 500mila euro, avrà una durata di due anni, aiutando più di 4mila persone in Bangladesh, la metà delle quali bambini, con un'attenzione particolare alle donne lavoratrici e alle loro figlie, che rappresenteranno il 70% dei beneficiari. In una seconda fase, il progetto sarà esteso alla Turchia. "In molti Paesi del mondo - sottolinea Andrés Conde, direttore generale di Save the Children - i bambini si trovano ad affrontare situazioni che rendono la loro vita molto difficile. L'istruzione è uno strumento potente per progredire nella vita e con questa alleanza con Mango promuoveremo progetti per garantire a centinaia di bambini l'istruzione di qualità a cui hanno diritto. E il potere dello sport e di persone ispirate come Alexia Putellas ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo".