Mani Pulite, su La Ragione il video racconto di Andrea Pamparana

Su La Ragione, il video racconto di Andrea Pamparana dei trent’anni (+1) di Mani Pulite. L'ex vicedirettore del TG5, Andrea Pamparana, ci accompagna in un viaggio fatto di aneddoti per ricordare l'inchiesta che cambiò per sempre l'Italia. E un po' anche lui. Il giornalista ritorna nello stesso metro quadrato di asfalto in cui, trent’anni fa, ha raccontato quotidianamente come caporedattore di TG5 lo sviluppo dell’inchiesta Mani Pulite nota anche come Tangentopoli. Il 1993, più che il 1992, è da considerarsi il vero anno cruciale. Lo spartiacque tra l’Italia di ieri e di oggi con alcuni avvenimenti molto significativi, vicende legali, scoperte e suicidi (o presunti tali) in circostanze ancora oggi oscure.

“È molto importante essere qui dopo trent’anni, nel 2023 rispetto al 1993, perché ritengo che quello fu l’anno fondamentale per il cambiamento nella storia del nostro Paese: la morte di Sergio Castellari a Roma; la morte di Gabriele Cagliari in circostanze ancora misteriose e il “suicidio”, se così lo vogliamo definire, di Raul Gardini”. Una storia pregna ancora di luci e ombre raccontata in quattro distinti video racconti, ognuno dei quali ambientati in angoli diversi del luogo iconico di Tangentopoli: il Palazzo di Giustizia di Milano.

“Il ’93 è anche l’anno della discesa in campo di Silvio Berlusconi e la morte della I Repubblica all’interno del processo più importante del tempo quale il processo Cusani. Vicende lungamente descritte in documentari e libri ma i “tre suicidi” di cui vi parlerò, mostrano una storia ancora in parte da riscrivere”. La 1ª parte del video-racconto sarà online, domenica 11 giugno, su app e sito, www.laragione.eu, e sui nostri canali social.