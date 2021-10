Manifestazione Roma, Santori: "La piazza oggi ricorda le Sardine"

Il leader della Sardine: "Siamo qui per dei valori che sono stati calpestati. Oggi non c’è nessuna bandiera"

"Questa piazza trasmette delle sensazioni molto positive, siamo qui per dei valori che sono stati calpestati. Oggi non c’è nessuna bandiera, è pretestuoso definirla una piazza elettorale. In questo mi ricorda la piazza delle Sardine". Lo ha detto Mattia Santori alla manifestazione antifascista di piazza San Giovanni a Roma indetta dai sindacati.

"L’antifascismo è un valore comune e la divisione tra tifoserie non facilita" ha aggiunto il leader delle Sardine.