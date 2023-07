"C'è un legame strettissimo tra diritto del lavoro e il diritto alla privacy. Le nuove frontiere del diritto del lavoro si stanno declinando in una presenza dell'intelligenza artificiale come nuovo datore di lavoro. Questa è una nuova dimensione che crea delle criticità." Così Alessandra Maniglio Partner Deloitte Legal Practice Employment Benefit, durante il primo appuntamento dell’evento Forum Legal Next, che ha preso il via a Milano.