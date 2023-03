Mannheimer: "Partito unico Terzo Polo? Ora spazio non grande, ma Moratti insegna che c'è"

Carlo Calenda, leader di Azione, annuncia la nascita del partito del Terzo Polo con Matteo Renzi, leader di Italia Viva, il prossimo 10 giugno. Quanto e quale è lo spazio politico di questo nuovo centro? "Non grande in questo momento perché l'esistenza di due leader giovani, come Meloni e Schlein, tende a polarizzare l'elettorato da una parte o dall'altra. Nell'immediato delle elezioni europee è quindi difficile prevedere un successo; per le politiche invece abbiamo tempo e molto dipenderà dalle alleanze, anche se la presenza di Schlein nel Pd senz'altro comporterà una fuoriuscita". Così il sondaggista Renato Mannheimer che rispondendo all'Adnkronos sul tentativo di Letizia Moratti, dopo l'esperienza in Lombardia, di approcciarsi per conquistare l'area elettorale del centro, afferma: "Moratti insegna che il mercato c'è e che in certe situazioni è difficile sfruttarlo. So che ambisce ad avere un effetto a livello nazionale, vedremo quanto ci riuscirà".

"Ma io sono molto scettico - prosegue - sulle sue potenzialità". Anche se in Lombardia ha avuto più voti di Azione e Italia Viva? "La Lombardia per la Moratti è un caso a se'", replica il sondaggista. "Ritengo comunque che, anche se Moratti potrebbe diventare un alleato del futuro partito unico di Renzi e Calenda, è meglio che adesso proceda separatamente, perché l'esperienza insegna che le fusioni fanno sempre perdere voti". Renzi e Calenda invece devono procedere uniti? "Az e Iv devono assolutamente fondersi. La fusione per loro potrebbe rappresentare il rilancio nell'ottica di un partito di centro, pur vigendo la regola che la somma non fa il totale. E' talmente tanto tempo che Renzi e Calenda discutono di unificazione che ormai devono farla. Tenere separati i due partiti solo perché ai due leader piace avere il proprio partito, non ha più senso". (di Roberta Lanzara)