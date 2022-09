Manolas e il leone, le foto da brividi - Video

Un leone alla presentazione di Kostas Manolas. Cosà potrà mai andare storto? Il difensore greco, 31 anni, inizia l'avventura con lo Sharjah, club degli Emirati Arabi Uniti. L'ex giocatore di Roma e Napoli posa per le foto di rito su un set suggestivo. A fare da spalla c'è un leone, apparentemente poco interessato. Un accenno di ruggito del felino, però, è più che sufficiente per far saltare il povero Manolas: il leone fa sentire la sua voce e il difensore scappa.





حميد البقيش عبر IG:



- اللاعب (مانولاس) تأخر 6 ساعات

- انسحاب اللاعب من التصوير pic.twitter.com/5pZweUngeJ — UAE Sport News (@action_news) September 27, 2022