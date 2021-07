Manomano chiude round finanziamento da 355 mln dlr e diventa unicorno

ManoMano, l’e-commerce leader europeo del fai da te, giardinaggio e arredo casa, annuncia oggi il completamento con successo del round di finanziamento Serie F da 355 milioni di dollari. Il round è stato guidato da un nuovo investitore, Dragoneer Investment Group, con un'ampia partecipazione degli investitori esistenti Temasek, General Atlantic, Eurazeo, Bpifrance, attraverso i suoi fondi Large Venture, Aglaé Ventures, Kismet Holdings, e Armat Group. I fondi ottenuti saranno sfruttati per continuare l'espansione internazionale di ManoMano con l’obiettivo di accelerare la crescita del mercato B2B in Italia e in Spagna con la piattaforma ManoManoPro.

ManoMano intende inoltre continuare la sua tradizione di innovazione tecnologica incentrata a migliorare l'esperienza di clienti e venditori e sviluppare la sua rete logistica europea tramite ManoFulfillment. Per raggiungere tutti questi obiettivi, ManoMano raddoppierà la sua forza lavoro assumendo 1000 nuovi dipendenti entro la fine del 2022. Con 725 milioni di dollari raccolti in round di finanziamento negli 8 anni dal suo inizio da Philippe de Chanville e Christian Raisson, lo scale-up ha raggiunto una valutazione di 2.6 miliardi $ e lo status di unicorno.

"Con questo nuovo round di finanziamento, vogliamo confermare la nostra posizione di leader europeo indiscusso nel nostro segmento di mercato online. Il nostro obiettivo è quello di diventare la prima piattaforma per tutti i progetti di fai da te, giardinaggio e miglioramento della casa, offrendo un'esperienza e una consulenza di prima qualità ai nostri clienti europei", hanno dichiarato Philippe de Chanville e Christian Raisson, co-fondatori e co-ceo di ManoMano. "Dando accesso a un pubblico altamente qualificato per il fai da te e a una gamma completa di servizi specifici per la categoria, puntiamo anche a essere il partner preferito per i nostri venditori europei che mirano a far crescere il loro business online" hanno aggiunto i due co-fondatori.

"La pandemia ha sviluppato una forte attenzione a livello internazionale nell'industria del fai da te, e crediamo che questa tendenza si conserverà anche in futuro. I consumatori di tutto il mondo stanno investendo sempre di più nelle loro case e si stanno rivolgendo ai canali online per la selezione, il prezzo e - cosa importante - i consigli. ManoMano è leader del settore su tutte e tre queste dimensioni, e nessuna azienda in Europa è meglio attrezzata per aiutare gli amanti del fai da te a realizzare i loro obiettivi", ha detto Eric Jones, partner di Dragoneer Investment Group. "Siamo rimasti estremamente colpiti dal team di gestione di ManoMano e non vediamo l'ora di sostenere la loro crescita mentre consolidano le posizioni di leader nei loro mercati esistenti e continuano ad espandersi in Europa".

Affrontando un mercato europeo di 400 miliardi di euro, ancora in ritardo nella penetrazione online ferma all’11% (in particolare al 7% in Italia), l'azienda ha reinventato gli standard del settore grazie a un posizionamento unico come marchio digitale verticale. Nel frattempo, ManoMano ha dimostrato la sua leadership raggiungendo una crescita del +100% e 1,2 miliardi di euro di fatturato nel 2020. Con il suo catalogo impareggiabile di 10 milioni di referenze e i suoi 3.600 venditori partner selezionati, ManoMano offre la migliore esperienza e i migliori servizi per i suoi clienti privati e professionali in tutti i suoi mercati.

L’Italia è stato uno dei mercati prioritari per l'azienda sin dal suo inizio nel 2015 e sta affrontando una fase di consolidamento dopo aver fatturato 130 milioni di euro lo scorso anno, supportata da lancio, sempre nel 2020, della sua piattaforma dedicata ai professionisti della casa, ManoManoPro, e l’inaugurazione ManoFulfillment, il primo centro logistico dell’azienda nel nostro Paese (Cremona). Grazie a questo servizio, ManoMano riesce non solo a supportare i seller nello stoccaggio e nella distribuzione dei prodotti ma anche ad accompagnarli nelle vendite oltreconfine. Lato cliente, ManoMano ha sviluppato un servizio di consulenza personalizzata di alta qualità grazie ai Manodvisors, una comunità di esperti disponibili online per aiutare i clienti nei loro progetti e decisioni di acquisto (2,3 milioni di conversazioni nel 2020). Inoltre l’azienda ha recentemente annunciato un accordo con ICE Parigi, organismo per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Il progetto prevede lo sviluppo di una vetrina di sole aziende Made in Italy sulla piattaforma francese (ManoMano.fr), all’interno della quale saranno inserite 130 imprese italiane dei settori Home Design, Idraulica e riscaldamento, Giardino, Utensileria e Materiale elettrico.

Con questo nuovo round di finanziamento, ManoMano intende accelerare ulteriormente i suoi obiettivi: rafforzare la sua impronta al di fuori della Francia, investendo nei Paesi esteri che rappresentano un grande opportunità di mercato. In Italia, solo nel 2020, l’interesse online da parte dei consumatori per la macrocategoria “arredamento e giardino” ha raggiunto una crescita del +190,5%; investire nella sua tecnologia e nei dati per migliorare ulteriormente la sua offerta di servizi per i clienti, i partner venditori e i professionisti della costruzione. ManoMano offre ai suoi partner venditori l'accesso ai mercati europei, sviluppando una rete logistica europea, il supporto del servizio clienti, e potenziandoli con la pubblicità, i prodotti sponsorizzati e la conoscenza dei clienti. ManoMano continua ad investire nei servizi costruendo un'esperienza end-to-end dall'ispirazione alla realizzazione attraverso la consulenza al cliente, al fine di diventare il partner di riferimento per i loro progetti di bricolage e di miglioramento della casa.

Altri obiettivi quelli di scalare la sua offerta B2B, ManoManoPro, in Italia e Spagna dove è stato lanciato alla fine del 2020, con l'ambizione di raggiungere lo stesso successo della Francia dove un piccolo professionista su 5 è già iscritto. L'azienda mira a diventare il partner preferito per i piccoli professionisti dell'edilizia. Accelerare i suoi investimenti media in Europa per costruire un marchio Home Improvement forte e differenziato in tutti i suoi paesi, allo stesso livello della Francia dove 2 francesi su 3 conoscono ManoMano e assumere 1.000 nuovi talenti entro la fine del 2022, più che raddoppiando la sua attuale forza lavoro in tutta Europa.

"Crediamo fermamente che per costruire un campione tecnologico e reimmaginare il nostro verticale, dobbiamo mettere i nostri team al centro del nostro sviluppo. A ManoMano, permettiamo ad ogni Mana e Mano di crescere professionalmente all'interno di una visione umana forte e ambiziosa. Poiché le nostre grandi sfide tecnologiche e commerciali ci richiedono di contare sui migliori talenti, attireremo 1.000 nuove persone ad un ritmo molto veloce nei prossimi 18 mesi", concludono Philippe de Chanville e Christian Raisson, co-fondatori e co-ceo di ManoMano.