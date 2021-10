Manovra 2022, Ape sociale e Opzione Donna: requisiti e ultimissime news

Le novità per le 2 modalità in materia di pensioni

Proroga di un anno per Ape sociale e Opzione Donna con requisiti stabiliti nella manovra 2022 che, in materia di pensioni, secondo la bozza sposta la scadenza del termine dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 per l'accesso ad entrambe le modalità di pensionamento.

Le disposizioni si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate per l’anno 2022. Per quanto riguarda Opzione Donna, oltre alla proroga la bozza conferma i criteri di accesso riconoscendo altresì il trattamento pensionistico nei confronti delle lavoratrici che "entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e a 61 anni per le lavoratrici autonome”.

Si allunga l’elenco dei lavori gravosi che possono rientrare nell'ape social che prevede il diritto di uscire dal lavoro prima dei 64 anni previsti con quota 102. Sono 23 le professioni incluse: dai professori di scuola primaria, primarie professioni assimilate ai tecnici della salute; dagli addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate,alle professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali.

E ancora dalle estetiste alle professioni qualificate nei servizi personali, dagli artigiani e operai specializzati ai conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione primo trattamento dei minerali. Dagli operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli ai conduttori di forni e altri impianti per la lavorazione del vetro ceramica e materiali assimilati, dai conduttori di impianti per la trasformazione delle applicazione della carta ai creatori di macchinari ed impianti per la raffinazione del gas dei prodotti petroliferi,

E ancora: dai conduttori di mulini conduttori di veicoli di macchinari mobili di sollevamento persona al personale non qualificato per lo spostamento e la consegna merci; dal personale non qualificato per la pulizia di uffici, alberghi, navi e ristoranti ai portantini e professioni assimilate. Dalle professioni non qualificate nella manutenzione del verde, allevamento, silvicoltura e pesca alle professioni non qualificate nella manifattura ed estrazione di minerali e nelle costruzioni.