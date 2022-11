Manovra 2022, arriva nuova bozza: misure in 156 articoli

Arriva la nuova bozza della legge di bilancio che conta 16 titoli e 156 articoli dalle misure per fronteggiare il caro energia a quelle sul fisco.

Opzione donna a 60 anni per caregiver e invalide

Proroga di opzione donna per il 2023 con l'obbligo di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, ma con un'innalzamento dell'età d'uscita a 60 anni, che viene legata al numero dei figli: è prevista infatti la riduzione di un anno per ogni figlio, fino al massimo di due. Lo prevede l'ultima bozza della manovra. Il beneficio viene riconosciuto a queste condizioni: per donne che assistono coniuge o parente con handicap; hanno una invalidità civile, superiore o uguale al 74%; sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese con aperto un tavoli di crisi. Per queste ultime, la riduzione a 58 anni è a prescindere dai figli.

Da tassa extraprofitti gettito 2,5 mld

Il contributo di solidarietà temporaneo previsto dalla legge di Bilancio per il 2023 a carico di chi produce, importa o vende energia elettrica, gas naturale, e di chi produce, importa, distribuisce o vende prodotti petroliferi dovrebbe portare un gettito pari a circa 2.565 milioni di euro con effetto di cassa interamente nel 2023. La misura dovrebbe riguardare circa 7.000 imprese. E' la stima contenuta nella nuova bozza della manovra in materia di tassa sugli extraprofitti.