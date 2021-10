Manovra 2022, bozza: fondo per Forze armate, polizia e Vigili del fuoco

Per il personale delle Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito nella Manovra 2022 un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, da destinare all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale. E' quanto si legge nella bozza del ddl di bilancio.

L'operazione sarà attuata attraverso misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo; integrative delle forme pensionistiche complementari per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.