Manovra 2022, bozza: stop cashback definitivo a fine dicembre

Stop cashback definitivo a fine dicembre. La fine del programma (già sospeso da inizio luglio) è ufficiale: nell'articolo 165 della bozza della manovra 2022 si legge infatti che "il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici si conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione" già in atto.

Inoltre, "le Convenzioni stipulate dal Ministero dell’economia e delle finanze con PagoPa S.p.A. e con Consap sono risolte a decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso cashback e rimborso speciale, fatti salvi gli obblighi relativi alla gestione delle controversie derivanti dall’attuazione del programma".