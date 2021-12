Manovra 2022, da riforma Irpef a taglio bollette: emendamento governo

Riforma dell'Irpef, taglio delle bollette, decontribuzione per i redditi più bassi, sostegno alle città in difficoltà, patent box, fondo indennizzo risparmiatori, bonus tv e decoder. Sono alcuni dei temi contenuti nell'emendamento alla legge di Bilancio, che il governo ha depositato in commissione Bilancio del Senato all'apertura dei lavori di questa mattina.

Più in dettaglio, arrivano 1,8 miliardi di euro per ''il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale e del gas''. La norma ha l'obiettivo di ''contenere per il primo trimestre 2022 gli effetti su famiglie e imprese derivanti dagli aumenti dei prezzi del gas che hanno raggiunto livelli senza precedenti e determinato consistenti incrementi dei prezzi dell'energia elettrica'', si legge nella relazione tecnica. In arrivo 68 milioni per il finanziamento del bonus tv e decoder. Il contributo andrà a finanziare ''l'acquisto di apparecchi tv idonei agli standard trasmissivi vigenti e di decoder'', si legge.

Cento milioni per il personale ata, 60 milioni per la valorizzazione del personale docente e 20 milioni per le scuole dell'infanzia paritarie, per un totale di 180 milioni. Sono le risorse che il governo stanzia per la scuola, contenute nell'emendamento.



150 i milioni in arrivo per il sostegno alle attività economiche del turismo (compresi i bus) e dello spettacolo. La norma destina le risorse agli ''operatori economici gravemente colpiti dell'emergenza epidemiologica covid''. E arrivano 150 milioni di euro, destinati ai comuni sede di città metropolitane che presentano un disavanzo procapite superiore a 700 euro risultate dai rendiconti del 2020. Il riparto è previsto entro il 31 marzo 2022.

Proroga del contingente di 753 militari dell'operazione 'strade sicure', fino al 31 marzo 2022, messo in campo in seguito alle ''incrementate esigenze di contenimento del covid''. La norma eroga inoltre le risorse per il lavoro straordinario in misura pari a 47 ore mensili. Per le regioni colpite dagli incendi boschivi la scorsa estate arriva un budget di 40 milioni di euro, che dovrà essere distribuito, in particolare, tra Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia.

Più tempo per la commissione tecnica del fondo indennizzo risparmiatori, per ''il completamento delle attività e l'ultimazione degli indennizzi''. L'attività potrà essere svolta fino al 31 luglio 2022 e viene autorizzata una spesa di 35.000 euro. In arrivo quindi 50 milioni di euro per il commissario straordinario Covid, necessari ''all'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid''. Le risorse sono destinate in particolare per ''gli oneri dei servizi logistici'' necessari per affrontare l'epidemia.