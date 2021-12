Domani Cgil e Uil in sciopero generale nelle principali città italiane contro la Manovra 2022 del governo Draghi. In piazza anche i dipendenti della Filt-Cgil e Uil trasporti del Gruppo Fs italiane i riders in attesa di norme certe per la categoria. La Cisl, che non ha aderito allo sciopero, manifesterà sabato.