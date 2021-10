Manovra 2022 e pensioni, Lega lavora per quota 102

Il Carroccio cerca una mediazione per "la pensione di lavoratori precoci o per quelli di imprese sotto i 15 dipendenti"

"La Lega lavora ad una mediazione ragionevole" sulle pensioni nell'ambito della Manovra 2022. La mediazione "potrebbe essere quota 102 con strumenti per consentire la pensione ad alcune categorie specifiche come i lavoratori precoci o per quelli di imprese sotto i 15 dipendenti", spiegano fonti della Lega. Il Carroccio "è tendenzialmente favorevole a fondi da destinare direttamente ai lavoratori per consentire loro e non all'azienda una libera scelta sulla propria pensione".

Il leader Matteo Salvini ribascie che "il ritorno alle legge Fornero è incompatibile con la realtà. Io e il presidente Draghi stiamo lavorando per tutelare il diritto al lavoro e alla pensione, l'importante è non tornare alla legge Fornero. Chiamarla Quota 100 o quota y non importa, quello che conta è che dal 1 gennaio tu non porti via 6-7 anni di vita ai lavoratori", dice. Il premier Mario Draghi ha confermato l'accantonament di Quota 100: "Io non sono affezionato ai nomi, mi interessa che nei contenuti dal 1 gennaio i lavoratori vedano tutelati i loro diritti", dice Salvini.

"Non mi interessano le etichette, mi interessa difendere lavoratori e pensionati ed evitare il ritorno alla legge Fornero. Ci stiamo lavorando con Draghi, partendo dalla tutela dei lavoratori precoci e dei dipendenti delle piccole imprese, troveremo sicuramente una soluzione positiva", afferma.