Manovra 2022, fonti governo: "Sciopero ora incomprensibile"

La Manovra 2022 "è molto espansiva" e "accompagna fuori dall’emergenza economica famiglie, lavoratori e pensionati. I numeri e i dati parlano da soli, in questo momento lo sciopero non è comprensibile". Lo dicono fonti di governo, commentando lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre. Fonti di Palazzo Chigi fanno inoltre notare che nel prossimi giorni continuerà il confronto con i sindacati e si lavorerà anche nell’ottica di scongiurare lo sciopero proclamato dalle due sigle sindacali.