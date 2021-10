Manovra 2022: no tagli reddito cittadinanza, proroga Superbonus 2023

Confermato per il reddito di cittadinanza lo stanziamento previsto per il 2021

Prende forma la Manovra. Confermato nel 2022 lo stanziamento per il reddito di cittadinanza previsto per il 2021 e proroga al 2023 superbonus e degli altri bonus per l'edilizia, tranne il bonus facciate che viene riassorbito dagli altri 'sconti' in attivo. Sono queste, a quanto apprende l'Adnkronos, alcune delle indicazioni che sarebbero emerse alla cabina di regia sul Documento programmatico di bilancio atteso a breve in Consiglio dei ministri. Sul reddito durante l'anno del Covid sono state stanziate extra-risorse che con il ritorno alla normalità potrebbero non più essere necessarie.