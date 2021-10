Manovra 2022, pensioni: verso proroga un anno Ape e opzione donna

Verso la conferma di un fondo ad hoc per il taglio delle tasse, un 'tesoretto' di 8 miliardi. Per la Lega è obiettivo Quota 41

Pensioni, si va verso l'estensione di un anno dell'Ape social e di opzione donna nella Manovra 2022. Lo confermano fonti di governo, che parlano anche di una conferma di un fondo ad hoc per il taglio tasse, un 'tesoretto' di 8 miliardi il cui utilizzo verrà poi deciso nel corso dell'iter parlamentare, anche per evitare che le 'bandierine' dei partiti su meccanismi e modalità per 'sforbiciare' le tasse rallentino l'approdo della legge di bilancio in Cdm.

"LEGA AL LAVORO PER QUOTA 41"

La Lega è ancora al lavoro per il salva pensioni. L’obiettivo è quota 41, ovvero la possibilità di lasciare l’impiego dopo 41 anni di contributi. Lo fanno sapere fonti del partito di Matteo Salvini.