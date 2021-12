Manovra 2022, Salvini: "Sciopero generale? Assurdo fermare l'Italia"

Manovra 2022, sciopero generale, e poi governo, rapporti con gli alleati e Quirinale. Il leader della Lega, Matteo Salvini, interviene sui temi di più stringente attualità ospite di Massimo Giletti a 'Non è l'Arena' su La7.

Lo sciopero? "Assurdo fermare l'Italia", afferma il leader della Lega. "Mi domando con quale criterio la Cgil faccia uno sciopero generale quando per la prima volta il governo taglia le tasse a tutti", rimarca Salvini. "Landini fa una battaglia ideologica", dice parlando del segretario della Cgil. Al quale Salvini rivolge un appello: "Sediamoci al tavolo per risolvere i problemi. L'Italia sta già soffrendo, non è il momento di polemizzare e di dividere... La Cgil che dice sempre no a tutto non aiuta il Paese".

Sull'esecutivo il leader della Lega ammette che "stare al governo con chi la pensa diversamente da noi, come Pd e M5S, è difficile" ma "il presidente Mattarella ha detto 'abbiamo bisogno di tutti' per sconfiggere il Covid e la crisi economica". "E' come nel Dopoguerra - spiega parlando della permanenza del suo partito nel governo Draghi - Bisognava ricostruire il Paese e stare fuori a osservare era sbagliato allora come sarebbe sbagliato oggi".

Poi il Quirinale. "Sto lavorando per tenere insieme non solo il centrodestra, ma per tenerlo insieme anche nell'attuale Parlamento. Se Berlusconi sceglierà di candidarsi (per il Quirinale, ndr) avrà lealmente il nostro sostegno. Ci vediamo in Aula, la Lega ha una parola e la mantiene" dice Salvini, per il quale se Draghi andasse al Quirinale ci sarebbe "un rimescolamento complicato, e visti i tempi che corrono... Draghi in questo momento è una garanzia per l'Italia e all'estero".

"Tra Natale e Capodanno inviterò i leader a un tavolo di confronto" sul Quirinale. "Io spero che Berlusconi abbia la maggioranza" ma se il presidente di Forza Italia non dovesse farcela "è chiaro che bisognerà guardare altrove".

Il leader della Lega parla anche del caso Open: "Da Renzi mi separa tutto o quasi tutto. Però quando ho letto gli estratti conto e le chat di Renzi sui giornali ho avuto una reazione di schifo, perché io un avversario politico lo combatto con le idee. Non è da Paese civile leggere queste cose su un giornale".

Riguardo a Morisi, se confermata l'archiviazione, può tornare a lavorare nella comunicazione della Lega? "Se vuole anche subito - risponde Salvini - Non amo quelli che abbandonano gli amici nel momento della difficoltà. Morisi è stato massacrato sul nulla per attaccare me. I giudici hanno detto che non ha commesso nessun reato, avete letto mezza riga di scuse sui giornali? La mia porta per lui è sempre aperta, spalancata".

Tra gli argomenti, quello dei vaccini anti Covid ai bimbi. "L'importante è che possano scegliere mamma e papà e che non ci siano imposizioni o obblighi - dice a 'Non è l'Arena' - Per mia figlia che ha appena compiuto 9 anni parlerò con la mamma. La Lega ha insistito perché si lasciasse libertà di scelta ai genitori".