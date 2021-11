Manovra 2022, sindacati di nuovo in piazza dal Friuli alla Sicilia

Cgil, Cisl e Uil oggi di nuovo in piazza per chiedere che la manovra 2022 all'esame del Parlamento cambi passo. Oggi saranno i territori a fare pressing affinché la legge di Bilancio dia risposte al lavoro e contrasti efficacemente le diseguaglianze sociali ed economiche aggravatesi nel corso della pandemia: dal Friuli alla Sicilia, infatti, le mobilitazioni annunciate nei giorni scorsi entrano nel vivo oggi. In Lombardia, la manifestazione è a Milano, appuntamento all'Arco della Pace. Anche il Piemonte ha scelto il capoluogo per la manifestazione regionale unitaria che dunque si svolgerà a Torino, in Piazza Castello. Tre invece le manifestazioni organizzate in Sicilia, a Catania, Messina e Palermo. Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria si riuniscono invece a Terni per protestare "contro una manovra sbagliata". Appuntamento in Piazza Tacito.

Manifestazione regionale anche a Palmanova, provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. "Cambiare la manovra si può - recita il volantino di convocazione - Accesso alla pensione a 62 anni di età o con 41 anni di contributi. Ridurre le tasse su salari e pensioni. Più tutele contrattuali, economiche e previdenziali per i giovani e i lavoratori precari. Estendere le platee dei lavori gravosi e usuranti. Rivalutare gli importi delle pensioni". Appuntamento in Piazza Grande. Infine, manifestazione regionale anche in Toscana, "per sostenere le nostre proposte e le piattaforme presentate al Governo in questi mesi - scrivono i sindacati - e ribadire le priorità: lavoro, occupazione, lotta alla precarietà, protezioni sociali, non autosufficienza, fisco, pensioni, investimenti e per modificare alcune delle annunciate misure della Legge di Bilancio". Appuntamento per tutti a Firenze in Piazza Ss. Annunziata.