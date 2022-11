Sospeso per il 2023 e il 2024 l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative

Stop all'aumento delle multe. Nella bozza nella manovra 2023 è previsto il semaforo rosso all'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative codice della strada in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica. La bozza sospende per il 2023 e il 2024 l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat.