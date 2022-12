Prevedeva la cancellazione delle sanzioni per chi rifiuta pagamenti attraverso il Pos sotto i 60 euro

A quanto si apprende da fonti di governo, non ci sarà nella manovra 2023 la norma che prevedeva la cancellazione delle sanzioni per i negozianti che si fossero rifiutati di accettare i pagamenti attraverso il Pos per cifre inferiori ai 60 euro.