Manovra 2023, Giorgetti: "Siamo in Champions League"

"Ci sono dieci Paesi che sono in linea, noi giochiamo la Champions mentre ci sono altri 10 paesi sono in Europa League. Venite qua a contestarci che giochiamo in Champions League? Poi magari non la vinciamo ma è una bella soddisfazione". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in merito ai rilievi Ue alla Manovra 2023 varata dal governo Meloni.

Con un "sì" convinto Giorgetti, arrivando in sala Tatarella alla Camera per la riunione di maggioranza sulla manovra, risponde a chi gli chiede se si troverà un accordo sul pacchetto di emendamenti. Alla domanda se si chiuderà oggi, il responsabile di via XX Settembre risponde con un secco "no".