Manovra 2023, Giorgetti: "Suggerisco di cambiare ristorante se non accetta bancomat"

''Credo che se tutti quelli che trovano dei ristoratori che rifiutano bancomat o carte di credito per il pagamento'' cambiassero ristorante ''probabilmente tutti si doterebbero della macchinetta''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Rivolgendosi a Luigi Marattin, secondo cui si toglie la libertà di scegliere come pagare, il ministro risponde: ''Ha la libertà di cambiare ristorante e le suggerisco di farlo''.