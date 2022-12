Manovra 2023, La Russa: "Critiche da Confindustria e sindacati, siamo nel giusto"

"Noi non siamo al servizio di nessuno, se non del popolo italiano e questo vuol dire equilibrio"

"Le critiche di Confindustria? Beh, ricordo che non c'è stata una sola manovra che Confindustria non ha criticato, e meno male, aggiungo io, perché siamo stati criticati sia dal capo di Confindustria che dal capo dei sindacati e questo vuol dire che siamo nel giusto. Noi non siamo al servizio di nessuno, se non del popolo italiano e questo vuol dire equilibrio". Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo alla Festa Tricolore di Catania. "Ma poi è passato appena un mese e due terzi dei soldi della manovra dovevano andare a contrastare il problema energetico - dice -, quindi è chiaro che altre cose che avremmo voluto cominciare a fare le abbiamo dovuto rinviare".