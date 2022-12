Manovra 2023, le novità previste per incentivare il Turismo

Nella Legge di Bilancio 2023 sono stati inseriti due Fondi per incentivare il turismo in Italia. In particolare nell’articolo 105 della Manovra per valorizzare i comuni che hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti a vocazione turistica con 34 milioni per interventi innovativi in mobilità e accessibilità. e del Fondo per il turismo sostenibile. Nell’articolo 106 si parla invece del Fondo per il turismo sostenibile: 25 milioni fino al 2025 per l'ecoturismo.