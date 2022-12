Manovra 2023, Meloni: "Da Bankitalia no critiche sostanziali, è ben fatta"

Premier: "Dà segnali importanti in una situazione come quella con cui ci confrontiamo"

“La notizia per il governo è che sulle grandi voci di questa manovra non ci” sono state “da parte di Bankitalia critiche sostanziali. Questa è la cosa più importante. La manovra dal mio punto di vista è ben fatta, seria, dà segnali importanti in una situazione come quella con cui ci confrontiamo. Soprattutto, non era scontato si facesse una manovra politica” in tempi così rapidi. “Abbiamo fatto un buon lavoro”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da Tirana, dove ha preso parte al vertice Ue-Balcani.