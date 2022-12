"Non possiamo farlo, sarebbe incostituzionale"

"Molti ci chiedono: 'perché non togliete le commissioni?'" sulle operazioni con il Pos? "Perché non possiamo farlo, sarebbe incostituzionale". Lo ha detto, nell'ormai consueto appuntamento su Facebook 'gli appunti di Giorgia', il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "La moneta elettronica è privata e lo Stato non può impedire a chi offre il servizio di guadagnarci una commissione", ha detto ancora il presidente del Consiglio.