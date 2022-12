Manovra 2023 oggi in Senato

Dopo il via libera della Camera, la Manovra 2023 approda oggi in Senato: l'obiettivo è chiudere la partita entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio. Diverse le novità: dalla flat tax per gli autonomi allo stop alla legge Fornero con l'introduzione di Quota 103, dalla stretta al reddito di cittadinanza alla tregua fiscale. Nei prossimi giorni in Parlamento arriverà anche il decreto Milleproroghe.