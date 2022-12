Manovra 2023, Renzi: "Scandaloso dare soldi a squadre serie A con problemi bilancio"

"Trovo scandaloso che in una manovra che aumenta il costo della benzina e delle sigarette, i soldi vengano dati alle squadre di calcio di serie A perché hanno problemi di bilancio. Per me è uno scandalo assoluto". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "Capisco che il calcio porta voti. Capisco che molti editori hanno una squadra di calcio. Ma dare i soldi alle squadre di serie A è una vergogna assoluta. Quei soldi diamoli alle società che fanno sport con i giovani, diamoli ai volontari, diamoli alla cultura. Non alle squadre di serie A", aggiunge il leader di Iv.

Una posizione condivisa da Carlo Calenda che su Twitter ha rilanciato il post di Matteo Renzi sulla manovra 2023 e sui soldi alle società di calcio di serie A in difficoltà di bilancio.

Quindi, a proposito del congresso del Pd, Renzi aggiunge: "Prima o poi qualcuno spiegherà a chi continua ad attaccarmi che da quando io non sono più segretario del Pd ci sono stati altri tre segretari: Martina, Zingaretti, Letta. Continueranno a prendersela con me o inizieranno a fare politica?".