Manovra 2023, saltano i fondi per il piano oncologico nazionale

Allarme per il mancato il finanziamento del Piano oncologico nazionale per 10 milioni di euro nel 2023 e per altri 10 nel 2024 che avrebbero dovuto essere destinati al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza ai pazienti oncologici. A lanciarlo Cittadinanzattiva. Nella manovra manca anche l'anticipazione al primo gennaio 2023 dell'incremento di 200 milioni per garantire l'indennità integrativa al personale di pronto soccorso. "In entrambi i casi si tratta di una gravissima mancanza che comporterà, e sta già comportando, effetti negativi sui cittadini e sul nostro servizio sanitario nazionale", afferma l'Associazione.