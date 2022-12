Manovra 2023, tetto al contante: cosa ha detto oggi Meloni - Video

"Abbiamo aumentato il tetto al contante banalmente perché il tetto al contante sfavorisce la nostra economia". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si esprime così in un video su Facebook soffermandosi sull'aumento del tetto al contante, previsto dalla manovra 2023. "Non tutti forse sanno che l'anno in cui c'è stata meno evasione fiscale è stato il 2010", quando "il tetto al contante era 5mila euro. Più fai salire il tetto al contante meno favorisci l'evasione", dice. "Abbiamo aumentato il tetto al contante banalmente perché il tetto al contante sfavorisce la nostra economia e crea problemi alla nostra economia perché noi siamo in un mercato europeo e il tetto al contante ha senso solo se ce l'hanno tutti. La Germania non ha un tetto al contante, non lo ha nemmeno l'Austria. Gli stranieri che hanno contanti magari preferiscono spenderli in altre nazioni perché in Italia non si può fare".