Manovra, Bonomi: "Spartizione tra partiti, crescita non c'entra"

"Il tema non è il governo, l’ho sempre detto. Il tema sono i partiti che di fronte a una legge bilancio che doveva essere il primo mattone per la costruzione del futuro, in previsione anche del Pnrr, si sono concentrati in una spartizione degli 8 miliardi che francamente nulla ha a che vedere con la crescita e nulla hanno a che vedere con i giovani. Non riusciamo a comprendere qual è la dinamica di questi interventi rispetto a una crescita del Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ospite di ‘Sky TG24 Live In Courmayeur’.