Manovra, Cgil e Uil: "Adesioni a sciopero alte con medie 85%"

Sciopero generale Cgil e Uil contro la manovra del governo. Le percentuali di adesione sono alte: secondo i primi dati raccolti da Cgil e Uil la media si aggira intorno all'85% in molte realtà e in alcuni settori interessati dallo stop. E' quanto si legge in una nota Cgil - Uil. Nei trasporti la percentuale è superiore al 60%: molti i voli cancellati nel settore aereo. Sui bus nelle principali città lo sciopero ha raccolto oltre il 70% dei consensi e nella logistica e nel trasporto merci oltre il 60%.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, buona adesione in Rfi, nelle officine di manutenzione, in Italo e negli appalti ferroviari nel rispetto della legge sui servizi pubblici e sono garantiti i servizi minimi essenziali previsti. Forte la risposta dei metalmeccanici: secondo le stime di Cgil e Uil il primo dato aggregato registra un'adesione dell'80% tra le tute blu. Per citare solo qualche fabbrica, si è toccato il 70% alle Acciaierie Italia di Genova; alla Electrolux di Pordenone il 70%; il 90% tra gli operai e il 60% tra gli impiegati alla Lamborghini di Bologna. 90% anche alla Ast di Terni e all'Almaviva di Roma, alla Marelli di Napoli adesione al 95%.

Nel settore dell'agroindustria adesioni dell'85% alla Parmareggio di Modena e alla Levoni di Mantova, del 100% a La Doria di Salerno e nello stabilimento Conserve Italia di Ravenna. E ancora, 91% alla Pastificio Granoro di Bari, 87% alla Sammontana di Firenze e 85% alla Heinz di Latina. Nella gomma plastica si va dall'85% della Michelin Italia all'oltre 90% della Pirelli di Settimo Torinese; nel tessile dal 80% della Fila di Firenze al 70% de La Perla Manifacturing.

Alla centrale Enel di Civitavecchia adesione al 60%, come all'Acea di Roma. Numeri significativi anche nel settore edile, con punte del 100% in molte realtà, tra cui la Ibl di Alessandria (settore legno), l'Edilcoop di Bologna, la Baraclit di Arezzo e la Ferretto di Rimini. Nei settori del commercio e dei servizi adesione tra il 60 e l'80%, con punte del 90. Alla Coop adesione media del 60%, con punte dell'80; dal 50 al 70 % alla Carrefour; del 40% Zara e del 45% nei fast food Mc Donald.

Sono state registrate adesioni alte anche tra i lavoratori somministrati: ha incrociato le braccia il 75% di quelli della Fincantieri di Marghera, il 90% di quelli della Effer di Taranto e il 100% di quelli del Porto di Genova. Per i somministrati delle Prefetture, delle Questure e dell'Easo partecipazione media al 60%, con punte al 90% e chiusura degli sportelli. In piazza anche i navigator.