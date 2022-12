Manovra, Ciriani: "Determinati a evitare esercizio provvisorio, se qualcuno lo vuole lo dica"

"Dobbiamo evitare l'eserciio provvisorio, sarebbe un danno enorme di immagine, per l'Italia, non per il governo". Così il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite di Adnkronos Live. "Sono convinto che non sarà così, siamo determinati a evitarlo, ma se qualcuno vuole questo lo dica apertamente", aggiunge.

E sui distinguo in maggioranza tra le varie forze politiche sulla manovra e sul cosiddetto fuoco amico aggiunge: "La maggioranza ha diverse sensibilità però alla fine siamo stati sempre compatti, uniti in ogni passaggio di questi primi nostri 40 giorni" al governo. "Dobbiamo capire le ragioni di tutte le forze parlamentari, ed è normale che i partiti in qualche modo facciano vedere le loro bandiere e gli aspetti del loro programma a cui tengono di più. Ma abbiamo trovato sempre un punto di equilibrio", dice ancora Ciriani.

"La Commissione ha promosso la manovra italiana, un successo del governo Meloni, a dispetto di chi profetizzava un disastro". Sul Pos "la soglia la deciderà il Parlamento, quello che volevamo segnalare il probleam dei costi delle commissioni, un intero mondo oltre la sofferenzs del covid ha questo problema, volevamo dire a queste categorie che il govern oè dalla loro parte". "La soglia resterà, la decideremo con la Ue, noi volevamo indicare una discontinuità con i governo precedenti", conclude sul tema il ministro meloniano.