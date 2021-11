Manovra: Conte, 'nessun veto su Errani, gode di stima mia e del M5S'

"Non c'è assolutamente nessun veto" del M5S su "Vasco Errani, persona di grande esperienza e spessore che gode della mia stima personale e di quella dei senatori del Movimento". Lo dice all'Adnkronos il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, oggi al Senato per una serie di incontri con i parlamentari grillini. Con lui, intercettata dall'Adnkronos, anche la capogruppo a Palazzo Madama Mariolina Castellone. Interpellata sul nodo relatore della manovra, al centro di un braccio di ferro interno alle forze di maggioranza, la senatrice spiega che "oggi pomeriggio ci sarà una riunione con il presidente della Commissione Bilancio Daniele Pesco e le forze del centrosinistra. Il tema relatore si chiuderà tra oggi e domani. E' cruciale il coinvolgimento di tutti, nella manovra ci sono riforme importanti. E' importante che anche il M5S esprima un relatore. Del resto - ha osservato ancora Castellone - il provvedimento sul Pnrr vede come relatori Pd e Forza Italia, è importante che in una fase così delicata per il Paese la forza politica di maggioranza relativa abbia voce in capitolo".